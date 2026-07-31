Med en rekkevidde på opptil 14 m, har teleskoplansen TL 14 C, som er laget av stiv og lett karbonfiber, tilnærmet ubegrensede bruksområder. Den kan brukes til rengjøring av vinduer, fasader eller solcellepaneler med osmosevann, til bruksområder med høyt og lavt trykk – og den kan til og med benyttes til støvsuging av f.eks. takrenner. Inn- og uttrekkingen går lekende lett takket være innovative hurtigutløsningsfester, og klemkraften kan stilles inn og justeres individuelt uten bruk av verktøy. Et roterbart stativ med krok for å feste en bærestropp, samt den unike Anti-Twist-beskyttelsen, sikrer svært trygge og ergonomiske arbeidsforhold.