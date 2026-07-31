Teleskoplanse TL 14 C

Maksimal stivhet med minimal vekt: teleskoplanse TL 14 C laget av karbonfiber. Enorm rekkevidde på 14 m, multifunksjonell bruk og enkel i bruk takket være hurtigutløsningsfester.

Med en rekkevidde på opptil 14 m, har teleskoplansen TL 14 C, som er laget av stiv og lett karbonfiber, tilnærmet ubegrensede bruksområder. Den kan brukes til rengjøring av vinduer, fasader eller solcellepaneler med osmosevann, til bruksområder med høyt og lavt trykk – og den kan til og med benyttes til støvsuging av f.eks. takrenner. Inn- og uttrekkingen går lekende lett takket være innovative hurtigutløsningsfester, og klemkraften kan stilles inn og justeres individuelt uten bruk av verktøy. Et roterbart stativ med krok for å feste en bærestropp, samt den unike Anti-Twist-beskyttelsen, sikrer svært trygge og ergonomiske arbeidsforhold.

Egenskaper og fordeler
Teleskoplanse TL 14 C: Multifunksjonell bruk
Multifunksjonell bruk
For rengjøring av vindu, fasade og solcellepanel med osmosevann. For høytrykksrengjøring eller lavtrykksrengjøring med vaskebørster.
Teleskoplanse TL 14 C: Maksimal ergonomi
Maksimal ergonomi
Sikker og ergonomisk funksjon takket være lås som hindrer at lansene snurrer rundt. Hurtigutløsningsfester for rask og enkel frigjøring av lanseklemmen. Roterbart stativ sikrer enkel og ergonomisk funksjon.
Teleskoplanse TL 14 C: Svært brukervennlig
Svært brukervennlig
Hurtigutløsningsfestenes klemkraft justeres uten verktøy. Med klemkroker som leder vannslangen på utsiden av lansen. Stativ med kroker til festestropp og bærestativ.
Maksimal sikkerhet
  • Følbar og synlig uttrekksstopp forhindrer utilsiktet demontering.
  • Stativelement for lanse som ikke er elektrisk ledende.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde på teleskophåndtak (m) 2,4 - 14
Inngangstemperatur (°C) maks. 60
Materiale Karbon
Elementer 10
Tilslutningsgjenger M 18
Vekt inkludert emballasje (kg) 10,2

Scope of supply

  • Støvsuging
  • Justering av klemkraft uten bruk av verktøy
  • Antiskli
  • Justering av klemkraft uten verktøy
  • Slangekrok
  • Uttrekksstopp

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Bruksområder
  • Perfekt for rengjøring av vindu, fasade og solcellepanel
  • Gjør det dessuten mulig å støvsuge høyt oppe
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