Teleskoplanse TL 7 F
Teleskoplanse TL 7 F med en rekkevidde på opptil 7 m rekkevidde laget av robust og lett glassfiber. Med praktiske hurtigutløsningsfester for enkel inn- og uttrekking.
Teleskoplanse TL 7 F kan bli opptil 7 m lang, er laget av glassfiber, og er perfekt for rengjøring av vindu, fasade og solcellepanel med børster og osmosevann. Praktiske hurtigutløsningsfester gjør det mulig å trekke den inn og ut, slik at klemkraften kan stilles inn og justeres individuelt og uten verktøy. Et roterbart stativ gjør det veldig enkelt og ergonomisk å jobbe – om nødvendig kan en bærestropp festes direkte til stativet.
Egenskaper og fordeler
Multifunksjonell brukFor rengjøring av vindu, fasade og solcellepanel med osmosevann. For høytrykksrengjøring eller lavtrykksrengjøring med vaskebørster.
Maksimal ergonomiHurtigutløsningsfester for rask og enkel frigjøring av lanseklemmen. Roterbart stativ sikrer enkel og ergonomisk funksjon.
Svært brukervennligHurtigutløsningsfestenes klemkraft justeres uten verktøy. Med klemkroker som leder vannslangen på utsiden av lansen. Stativ med kroker til festestropp og bærestativ.
Maksimal sikkerhet
- Følbar og synlig uttrekksstopp forhindrer utilsiktet demontering.
- Stativelement for lanse som ikke er elektrisk ledende.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Lengde på teleskophåndtak (m)
|2 - 7
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 60
|Materiale
|Fiberglass
|Elementer
|5
|Tilslutningsgjenger
|M 18
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,1
Scope of supply
- Justering av klemkraft uten bruk av verktøy
- Justering av klemkraft uten verktøy
- Slangekrok
- Uttrekksstopp
Videoer
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/11 HD C Bp Battery
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14-4 M Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage ST
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 M
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE Diesel
- HDS 12/18-4S
- HDS 13/20 S
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS trailer 13/20
- HDS trailer 17/20
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
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- HD 10/25 S PLUS
- HD 10/25 S X Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18 S Plus 400V/3PH/50Hz (16)
- HD 13/18 SX Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 5/13 EX Classic med EcoBooster og skumsett
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 600
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
Bruksområder
- Perfekt for rengjøring av vindu, fasade og solcellepanel