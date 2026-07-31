Teleskoplanse TL 7 F

Teleskoplanse TL 7 F med en rekkevidde på opptil 7 m rekkevidde laget av robust og lett glassfiber. Med praktiske hurtigutløsningsfester for enkel inn- og uttrekking.

Teleskoplanse TL 7 F kan bli opptil 7 m lang, er laget av glassfiber, og er perfekt for rengjøring av vindu, fasade og solcellepanel med børster og osmosevann. Praktiske hurtigutløsningsfester gjør det mulig å trekke den inn og ut, slik at klemkraften kan stilles inn og justeres individuelt og uten verktøy. Et roterbart stativ gjør det veldig enkelt og ergonomisk å jobbe – om nødvendig kan en bærestropp festes direkte til stativet.

Egenskaper og fordeler
Teleskoplanse TL 7 F: Multifunksjonell bruk
Multifunksjonell bruk
For rengjøring av vindu, fasade og solcellepanel med osmosevann. For høytrykksrengjøring eller lavtrykksrengjøring med vaskebørster.
Teleskoplanse TL 7 F: Maksimal ergonomi
Maksimal ergonomi
Hurtigutløsningsfester for rask og enkel frigjøring av lanseklemmen. Roterbart stativ sikrer enkel og ergonomisk funksjon.
Teleskoplanse TL 7 F: Svært brukervennlig
Svært brukervennlig
Hurtigutløsningsfestenes klemkraft justeres uten verktøy. Med klemkroker som leder vannslangen på utsiden av lansen. Stativ med kroker til festestropp og bærestativ.
Maksimal sikkerhet
  • Følbar og synlig uttrekksstopp forhindrer utilsiktet demontering.
  • Stativelement for lanse som ikke er elektrisk ledende.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde på teleskophåndtak (m) 2 - 7
Inngangstemperatur (°C) maks. 60
Materiale Fiberglass
Elementer 5
Tilslutningsgjenger M 18
Vekt inkludert emballasje (kg) 5,1

Scope of supply

  • Justering av klemkraft uten bruk av verktøy
  • Justering av klemkraft uten verktøy
  • Slangekrok
  • Uttrekksstopp

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Bruksområder
  • Perfekt for rengjøring av vindu, fasade og solcellepanel
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