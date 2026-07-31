Teleskoplanse TL 7 H
Multifunksjonell hybridteleskoplanse TL 7 H laget i en stiv og lett blanding av karbon og glassfiber. Hurtigutløsningsfester gjør den teleskopisk. Rekkevidde på opptil 7 m.
Det gjelder uansett om du skal rengjøre vinduer, fasader eller solcellepaneler med osmosevann, med lavt trykk og vaskebørster eller med høyt trykk. Vår hybridteleskoplanse TL 7 H med rekkevidde på opptil 7 m er multifunksjonell. Den er laget av en spesiell blanding av karbon og glassfiber, og imponerer med overlegen stivhet samtidig som den veie veldig lite. Innovative hurtigutløsningsfester gjør det mulig å trekke den inn og ut, mens den integrerte Anti-Twist-enheten og et roterbart stativ sikrer maksimalt ergonomiske arbeidsforhold. Den individuelle innstillingen av klemkraften uten bruk av verktøy forenkler også håndteringen. Dessuten kan en bærestropp brukes ved hjelp av en krok på stativet.
Egenskaper og fordeler
Multifunksjonell brukFor rengjøring av vindu, fasade og solcellepanel med osmosevann. For høytrykksrengjøring eller lavtrykksrengjøring med vaskebørster.
Maksimal ergonomiSikker og ergonomisk funksjon takket være lås som hindrer at lansene snurrer rundt. Hurtigutløsningsfester for rask og enkel frigjøring av lanseklemmen. Roterbart stativ sikrer enkel og ergonomisk funksjon.
Svært brukervennligHurtigutløsningsfestenes klemkraft justeres uten verktøy. Med klemkroker som leder vannslangen på utsiden av lansen. Stativ med kroker til festestropp og bærestativ.
Maksimal sikkerhet
- Følbar og synlig uttrekksstopp forhindrer utilsiktet demontering.
- Stativelement for lanse som ikke er elektrisk ledende.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Lengde på teleskophåndtak (m)
|2 - 7
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 60
|Materiale
|Hybrid
|Elementer
|5
|Tilslutningsgjenger
|M 18
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|4,6
Scope of supply
- Justering av klemkraft uten bruk av verktøy
- Antiskli
- Justering av klemkraft uten verktøy
- Slangekrok
- Uttrekksstopp
Videoer
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/11 HD C Bp Battery
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14-4 M Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage ST
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 M
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE Diesel
- HDS 12/18-4S
- HDS 13/20 S
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS trailer 13/20
- HDS trailer 17/20
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
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- HD 10/25 S PLUS
- HD 10/25 S X Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18 S Plus 400V/3PH/50Hz (16)
- HD 13/18 SX Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 5/13 EX Classic med EcoBooster og skumsett
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 600
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
Bruksområder
- Perfekt for rengjøring av vindu, fasade og solcellepanel