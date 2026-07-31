Det gjelder uansett om du skal rengjøre vinduer, fasader eller solcellepaneler med osmosevann, med lavt trykk og vaskebørster eller med høyt trykk. Vår hybridteleskoplanse TL 7 H med rekkevidde på opptil 7 m er multifunksjonell. Den er laget av en spesiell blanding av karbon og glassfiber, og imponerer med overlegen stivhet samtidig som den veie veldig lite. Innovative hurtigutløsningsfester gjør det mulig å trekke den inn og ut, mens den integrerte Anti-Twist-enheten og et roterbart stativ sikrer maksimalt ergonomiske arbeidsforhold. Den individuelle innstillingen av klemkraften uten bruk av verktøy forenkler også håndteringen. Dessuten kan en bærestropp brukes ved hjelp av en krok på stativet.