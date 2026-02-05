ZESTAW DO CZYSZCZENIA ELEWACJI I SZYB.

Zestaw składa się z teleskopowej lancy spryskującej TLA 4 oraz nakładki do czyszczenia fasad i szkła. Łatwe czyszczenie miejsc takich jak: fasady domów lub zimowe ogrody. Zestaw do mycia szyb i elewacji pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych klas K2 do K7.
 

Teleskopowa lanca spryskująca sprawia, że nawet trudnodostępne miejsca pod elewacją, można wyczyścić szybko i bez najmniejszego wysiłku. Przegub z możliwością regulacji w zakresie 180 stopni to kolejna zaleta, która umożliwia czyszczenie ogrodów zimowych, skośnych dachów oraz wiat samochodowych. Dzięki zastosowaniu nakładki do czyszczenia elewacji i szkła, każde nawet trudno dostępne miejsce można dokładnie i skutecznie wyczyścić.: Cztery wysokociśnieniowe dysze umożliwiają usuwanie uporczywych zanieczyszczeń z różnych powierzchni.

Cechy i zalety
Zestaw do czyszczenia elewacji i szyb.: Przegub z możliwością regulacji.
Elastyczne zastosowania.
Zestaw do czyszczenia elewacji i szyb.: Komfortowa, teleskopowa lanca.
Po naciśnięciu jednego przycisku, rury można łatwo i wygodnie wyciągnąć.
Zestaw do czyszczenia elewacji i szyb.: Z nakładką do czyszczenia elewacji i szkła.
Dla jeszcze bardziej skutecznego czyszczenia trudno dostępnych miejsc.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 3,4
Waga z opakowaniem (kg) 4,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 3780 x 338 x 223

Zastosowania
  • Fasady
  • Ogrody zimowe
  • Czyszczenie dachów i zadaszeń (np..: wiat samochodowych).
  • Okna i powierzchnie szklane
