Szampon samochodowy 3 w 1 RM 610 + środek do czyszczenia wnętrza RM 651

Szybkoschnący szampon samochodowy RM 610 dzięki delikatnym właściwościom czyszczącym pozwala uzyskać błyszczący efekt. Pielęgnacja i ochrona w jednym kroku. Z próbką środka do czyszczenia wnętrza RM 651.

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga z opakowaniem (kg) 1,3

Właściwości

  • Szampon samochodowy usuwa brud, a wosk zabezpiecza lakier i sprawia, że nie pozostaje na nim osad z wody, suszenie zachodzi szybko.
Szampon samochodowy 3 w 1 RM 610 + środek do czyszczenia wnętrza RM 651
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • P102 Chronić przed dziećmi.
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Zastosowania
  • Mycie samochodów
Środki czyszczące