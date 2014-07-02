Čistič na bicykle a motorky, 500ml

Na ručné čistenie motocyklov a bicyklov. Jemne a účinne odstraňuje typické nečistory, ako je brzdný prach, oder z pneumatík, hmyz, blato a olejové znečistenia.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (ml) 500
Jednotka balenia (Kus(y)) 8
Hmotnosť (kg) 0,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 70 x 70 x 240
Vlastnosti
  • Vylepšené zloženie – obzvlášť silný aj proti nepoddajnému prachu z brzdenia
  • Gélové zloženie sa perfektným priľnutím stará o jednoduché používanie
  • Čistiaci prostriedok pripravený na použitie - Ready-to-use (RTU)
  • Telo fľaše je vyrobené zo 100% recyklovaného plastu
  • Vyrobené v Nemecku
Čistič na bicykle a motorky, 500ml
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Bicykle
