Prírodný čistič bicyklov RM 640 N, 500ml

Pre dôkladne čistý bicykel od ráfika kolesa až po riadidlá: zloženie je šetrné k materiálom, špeciálne vyvinuté pre bicykle a založené na obnoviteľných zložkách.

Čistič bicyklov RM 640N na ručné čistenie bicyklov. Jednoduché a efektívne použitie s ergonomickou striekacou hlavicou a kompaktnou fľašou s objemom 0,5 litra. Zloženie vyrobené z obnoviteľných a prírodných zložiek dodáva bicyklu nový lesk. Čistič bol špeciálne vyvinutý na každodenné čistenie bicyklov vrátane elektrobicyklov, horských bicyklov a cestných bicyklov. Prípravok je šetrný k materiálom a vhodný pre komponenty vyrobené z uhlíka, hliníka, gumy alebo podobne jemných materiálov. Čistič bicyklov sa tiež ľahko opláchne – čo pomáha šetriť vodu pri každodennom používaní.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (ml) 500
Jednotka balenia (Kus(y)) 8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Vlastnosti
  • Zloženie s viac ako 99 % prírodných zložiek spoľahlivo odstraňuje nečistoty, ktoré sa zvyčajne vyskytujú na bicykloch, ako je prach, blato atď.
  • Čistiaci prostriedok neobsahuje žiadne kyseliny, rozpúšťadlá, farbivá, vonné látky ani silikóny
  • Testované na kompatibilitu materiálov s uhlíkom, hliníkom, gumou atď.
  • Použité povrchovo aktívne látky sú 100% rastlinného pôvodu a neobsahujú žiadne povrchovo aktívne látky na báze minerálnych olejov
  • Telo fľaše je vyrobené zo 100% recyklovaného plastu
  • Ergonomická striekacia hlava pre rovnomerné, rozsiahle použitie a nízku spotrebu
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Bicykle