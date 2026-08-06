Kartáč tuhý měkký

Pro jednoduchou instalaci na teleskopické nástavce nebo vysokotlaké nástavce od společnosti Kärcher: kartáč s měkkými štětinami pro hloubkové čištění citlivých povrchů, jako je sklo nebo solární systémy.

Citlivé povrchy, jako jsou okna nebo solární systémy, vyžadují odpovídající jemný způsob čištění, aby se vyloučilo poškození. Kartáč s měkkými a spojenými štětinami chrání citlivé sklo a přesto důkladně čistí - buď čistou vodou nebo pod vysokým tlakem. Lze jej proto snadno a rychle připojit k vodním teleskopickým nástavcům nebo vysokotlakým nástavcům od společnosti Kärcher. Sada trysek pro čistou vodu nebo 25 ° vysokotlaká tryska zaručují obě aplikace.

Charakteristické znaky a výhody
Snadno srozumitelné barevné kódování
  • Barevné označení usnadňuje výběr vhodného kartáče.
Všestranné oblasti použití
  • Integrovaná vysokotlaká tryska pro použití kartáče s vysokotlakým čističem.
  • Vč. 2 trysky a 1 připojovací kus pro použití s ​​čistou vodou.
  • Se 4 přípojkami trysek pro optimální aplikaci vody.
Specifikace

Technické údaje

Teplota přívodní vody (°C) max. 40
Připojovací závit M 18
Barva modrý
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,2

Videa

Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • K čištění solárních zařízení, povrchů ze skla (Plexi) a zimních zahrad
  • K čištění citlivých fasád se sklem, PVC nebo lakovanými povrchy
Příslušenství