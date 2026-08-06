Kartáč tuhý měkký
Pro jednoduchou instalaci na teleskopické nástavce nebo vysokotlaké nástavce od společnosti Kärcher: kartáč s měkkými štětinami pro hloubkové čištění citlivých povrchů, jako je sklo nebo solární systémy.
Citlivé povrchy, jako jsou okna nebo solární systémy, vyžadují odpovídající jemný způsob čištění, aby se vyloučilo poškození. Kartáč s měkkými a spojenými štětinami chrání citlivé sklo a přesto důkladně čistí - buď čistou vodou nebo pod vysokým tlakem. Lze jej proto snadno a rychle připojit k vodním teleskopickým nástavcům nebo vysokotlakým nástavcům od společnosti Kärcher. Sada trysek pro čistou vodu nebo 25 ° vysokotlaká tryska zaručují obě aplikace.
Charakteristické znaky a výhody
Snadno srozumitelné barevné kódování
- Barevné označení usnadňuje výběr vhodného kartáče.
Všestranné oblasti použití
- Integrovaná vysokotlaká tryska pro použití kartáče s vysokotlakým čističem.
- Vč. 2 trysky a 1 připojovací kus pro použití s čistou vodou.
- Se 4 přípojkami trysek pro optimální aplikaci vody.
Specifikace
Technické údaje
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Připojovací závit
|M 18
|Barva
|modrý
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,2
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR čistič
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 Cage-ST
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/18-4M Cage Farmer
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D *EU
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- Teleskopický nástavec TL 10 C
- Teleskopický nástavec TL 10 H
- Teleskopický nástavec TL 14 C
- Teleskopický nástavec TL 7 F
- Teleskopický nástavec TL 7 H
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- HD 10/21-4 Cage *EU
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/12-4 St
- HD 13/18 S Plus
- HD 13/18 SX Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4SX Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX Anniversary edition
- HD 6/15 M Cage Anniversary edition
- HD 6/16-4 MX Plus *EU
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/16 MX Plus Anniversary edition
- HD 7/16-4 M Plus
- HD 7/16-4 MX Plus
Oblasti použití
- K čištění solárních zařízení, povrchů ze skla (Plexi) a zimních zahrad
- K čištění citlivých fasád se sklem, PVC nebo lakovanými povrchy