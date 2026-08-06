Kartáč tuhý střední

Optimálně čistí fasády, rolety a textilní tkaniny: kartáč se středně tvrdými štětinami pro rychlé a jednoduché připevnění k teleskopickým nástavcůmnebo vysokotlakým nástavcům od společnosti Kärcher.

Kartáč se středně tvrdými štětinami je vhodný pro efektivní čištění fasád, rolet a také textilních tkanin. Pro vysokotlaké aplikace je integrována 25 ° vysokotlaká tryska, zatímco aplikace s čistou vodou jsou možné s odpovídající sadou trysek. Kartáč má také podpůrné štětiny pro správný přítlak.

Charakteristické znaky a výhody
Snadno srozumitelné barevné kódování
  • Barevné označení usnadňuje výběr vhodného kartáče.
Všestranné oblasti použití
  • Integrovaná vysokotlaká tryska pro použití kartáče s vysokotlakým čističem.
  • Vč. 2 trysky a 1 připojovací kus pro použití s ​​čistou vodou.
  • Se 4 přípojkami trysek pro optimální aplikaci vody.
Specifikace

Technické údaje

Teplota přívodní vody (°C) max. 40
Připojovací závit M 18
Barva červený
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,3

Videa

Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • K čištění fasád přírodním kamenem, sádrou nebo dřevěnými povrchy
  • K čištění rolet a žaluzií
  • K čištění tkanin a fólií
Příslušenství