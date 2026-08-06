Kartáč tuhý tvrdý

Kartáč s tvrdými štětinami pro čištění průmyslových fasád a podlahových krytin a odstraňování hrubých nečistot. Jednoduchá instalace na teleskopické nástavce nebo vysokotlaké nástavceí od společnosti Kärcher.

Kartáč s tvrdými štětinami umožňuje hluboké, ale šetrné čištění průmyslových fasád i vnějších podlahových krytin, jako je dřevo nebo kámen. Lze jej připojit přímo k vysokotlakým nástavcům nebo k čištění fasády také k vodním teleskopickým tryskám od společnosti Kärcher. V kartáčku je integrována 25 ° vysokotlaká tryska a také sada trysek pro použití s čistou vodou. Pro optimální kontaktní tlak má kartáč také podpůrné štětiny.

Charakteristické znaky a výhody
Snadno srozumitelné barevné kódování
  • Barevné označení usnadňuje výběr vhodného kartáče.
Všestranné oblasti použití
  • Integrovaná vysokotlaká tryska pro použití kartáče s vysokotlakým čističem.
  • Vč. 2 trysky a 1 připojovací kus pro použití s ​​čistou vodou.
  • Se 4 přípojkami trysek pro optimální aplikaci vody.
Specifikace

Technické údaje

Teplota přívodní vody (°C) max. 40
Připojovací závit M 18
Barva zelený
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,2

Videa

Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • K čištění teras s kamennými a dřevěnými povrchy
  • K čištění betonových, cihelných, pocínovaných nebo ocelových fasádních povrchů
Příslušenství