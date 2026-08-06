Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

ysokotlaká hadice (DN 8) vhodná do tlaku 315 bar. S inovativním EASY! Lock ručním šroubením na obou stranách, ANTI! Twist, délka 10 m.

10 m vysokotlaká hadice (M 22 x 1,5) s ochranou proti zlomení. S patentovaným otočným konektorem spouště AVS a manuální spojkou. Další údaje: DN 8/155 ° C / 315 bar.

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 315
Délka (m) 10
Připojovací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,5
Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
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