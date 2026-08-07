Sprængning Slibemidde 25 kg, groft, 25kg

Sprøjtemiddel med en granulering på 0,25-1,4 mm. Meget effektivt til stål, granit, luftbeton og beton med synlige tilslag. Det er også ideelt til at fjerne rust, malingrester og graffiti.

Groft sprøjtemiddel lavet af aluminiumslagge designet til brug med Kärchers højtryksudstyr. Det mineralske sprøjtemiddel til engangsbrug er ikke vandopløselig og har en granulering på 0,25 til 1,4 mm. Den praler med en imponerende præstation ved blæsning af ren luftbeton og eksponeret tilslagsbeton, porfyr, granit, stål og klinker. Derudover er materialet velegnet til at fjerne maling, lakker og rust og til mattering, grovblæsning og sandblæsning takket være den kantede form, det høje niveau af hårdhed (6-7 ) og den meget slibende effekt.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (kg) 25
Pakkeenheder (Stk.) 1
Vægt inkl. emballage (kg) 25,2
Produkt
  • Til brug med Kärchers blæsesystemer og sprøjtepistoler.
  • Sprøjtemiddel lavet af granuleret slagge fra smeltekammeret (aluminium silikatbase).
  • Granulering 0,25-1,4 mm.
  • Hårdhed på Mohsskalaen: 6-7.
  • Til at fjerne groft snavs på overflader såsom stål, granit, klinker, porfyr, beton, porebeton og eksponeret tilslagsbeton.
Sprængning Slibemidde 25 kg, groft, 25kg
Sprængning Slibemidde 25 kg, groft, 25kg
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Rustfjernelse
  • Rengøring af beton og forskallinger
  • Rengøring af facader
  • Rustfjernelse, fjernelse af graffiti