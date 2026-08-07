Sprængning Slibemidde 25 kg, groft, 25kg
Sprøjtemiddel med en granulering på 0,25-1,4 mm. Meget effektivt til stål, granit, luftbeton og beton med synlige tilslag. Det er også ideelt til at fjerne rust, malingrester og graffiti.
Groft sprøjtemiddel lavet af aluminiumslagge designet til brug med Kärchers højtryksudstyr. Det mineralske sprøjtemiddel til engangsbrug er ikke vandopløselig og har en granulering på 0,25 til 1,4 mm. Den praler med en imponerende præstation ved blæsning af ren luftbeton og eksponeret tilslagsbeton, porfyr, granit, stål og klinker. Derudover er materialet velegnet til at fjerne maling, lakker og rust og til mattering, grovblæsning og sandblæsning takket være den kantede form, det høje niveau af hårdhed (6-7 ) og den meget slibende effekt.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (kg)
|25
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|25,2
Produkt
- Til brug med Kärchers blæsesystemer og sprøjtepistoler.
- Sprøjtemiddel lavet af granuleret slagge fra smeltekammeret (aluminium silikatbase).
- Granulering 0,25-1,4 mm.
- Hårdhed på Mohsskalaen: 6-7.
- Til at fjerne groft snavs på overflader såsom stål, granit, klinker, porfyr, beton, porebeton og eksponeret tilslagsbeton.
Kompatible maskiner
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 C
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M *EU
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M *EU-II
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agro
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further *EU
- HD 8/18-4 PU
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Steamer
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- ProHD 400
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/18 S Plus
- HD 13/18 SX Plus
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Battery
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
- HD 6/13 C
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/13-4 M
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 Cage ST*EU
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MX Car
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 MX Plus
- HD 7/18 C Plus
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4MX *EU
- HD 8/18-4MX Plus Agro
- HD 8/23 G
- HD 801 B
- HD 9/20 -4M
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 901 B
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S anniversayry edition
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C anniversary edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
- ProHD 200
- ProHD 600
Anvendelsesområder
- Rustfjernelse
- Rengøring af beton og forskallinger
- Rengøring af facader
- Rustfjernelse, fjernelse af graffiti