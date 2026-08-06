EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole

Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku pro nulovou přídržnou sílu.

Revoluční koncept vysokotlaké pistole EASY!Force zajišťuje zcela nový pracovní komfort i po delší dobu. Využívá přitom zpětného rázu vysokotlakého paprsku pro nulovou přídržnou sílu. I životností přesvědčí vysokotlaká pistole díky kvalitním materiálům: jak kulička, tak i keramické těsnění ventilu jsou výrazně tvrdší než jakákoli cizí částice. Celokeramický ventil se tak postará až o 5krát delší životnost v porovnání s ostatními vysokotlakými pistolemi.

Specifikace

Technické údaje

Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 300
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,8

Videa

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