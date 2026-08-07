VehiclePro flydende læder RM 833 er det perfekte tørremiddel til vaskesystemer til erhvervskøretøjer, uden føntørring. Den specielle formular danner en lukket film af vand, der løber ned af lodrette overflader uden at skabe dråber og tørrer derefter uden striber eller pletter - ideel til rengøring af køretøjer med store synlige overflader, såsom busser. Derudover har VehiclePro flydende læder RM 833 også rengøringsegenskaber grundet sit aktive ingrediensgrundlag og kan derfor bruges sammen med vores børster i systemer med kun en dosisenhed. Selvfølgelig er de tensider, som det indeholder, bionedbrydelige i overensstemmelse med EEC 648/2004.