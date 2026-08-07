Dezinfekcinis skystis RM 732, 5l

Dezinfekcinis valiklis „RM 732“ sujungia valymo priemonės veiksmingumą, kad būtų galima pašalinti net įsisenėjusius nešvarumus, ir dezinfekcinės priemonės veiksmingumą kovojant su daugeliu ligų sukėlėjų.

Valykite ir dezinfekuokite vienu metu naudodami „Kärcher“ skystą dezinfekavimo priemonę RM 732. Ji be vargo įveikia tepalus, riebalus ir nešvarumus, veikia antibakteriškai, ir daugelį virusų sukėlėjų, tokių kaip žarnyno lazdelės (escherichia coli), grybelio sukėlėjai (candida albicans) ar SARS-CoV-2 koronavirusas. Dėl to RM 732 puikiai tinka naudoti maisto pramonėje, ir kitose srityse tokiose kaip sveikatos priežiūros įstaigos. RM 732 nepalieka ilgalaikio kvapo, nes jame nėra aldehidų, fenolių, alkoholio ar chloro, todėl jį galima naudoti įvairiais būdais. Jis gali būti naudojamas ne tik kaip įprasta valymo priemonė paviršiams valyti, bet taip pat tinkamas dideliems plotams prižiūrėti, naudojant valymo priemonės purkštuvą, valymo įrenginį- džiovintuvą ar aukšto slėgio valymo įrenginius.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 5
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 10
Svoris (kg) 5,1
Svoris (su pakuote) (kg) 5,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 192 x 145 x 248
Dezinfekcinis skystis RM 732, 5l
Dezinfekcinis skystis RM 732, 5l
Dezinfekcinis skystis RM 732, 5l
Dezinfekcinis skystis RM 732, 5l
Dezinfekcinis skystis RM 732, 5l
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Virtuvės balinimui
  • Paviršių valymui ir dezinfekavimui
  • Sporto ir sveikatingumo įstaigoms
  • Paviršių valymui
  • Laukiamiesiems ir procedūriniams kabinetams
  • Sanitarinėms vietoms
Priedai