FRV 30 Me overflatevasker

Takket være den automatiske oppsugingen av skittent vann, gjør FRV 30 Me overflatevasker i rustfritt stål overflaterengjøring mer effektivt både innen- og utendørs. Denne overflatevakeren muliggjør rengjøring med varmtvann opptil 85 °C.

Overflaterengjørereren i rustfritt stål FRV 30 Me muliggjør rengjøring med varmt vann opptil 85 °C. Takket være den integrerte automatiske sugingen av det skitne vannet, gjør FRV 30 Me overflaterengjøringen mer effektiv både innendørs og utendørs. FRV 30 Me er utstyrt med en temperaturbestandig 7,5 m lang sugeslange laget av polyuretan. Ytterligere kvalitetsfunksjoner ved den høytytende Overflaterengjørereren er de svertefrie styrerullene og det doble keramiske lagret. Tekniske data: Maks. 250 bar, 1300 l/t. (Vennligst bestill maskinspesifikt dysesett separat.)

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Farge Sølv
Vekt inkludert emballasje (kg) 7,6

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