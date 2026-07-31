Overflaterengjørereren i rustfritt stål FRV 30 Me muliggjør rengjøring med varmt vann opptil 85 °C. Takket være den integrerte automatiske sugingen av det skitne vannet, gjør FRV 30 Me overflaterengjøringen mer effektiv både innendørs og utendørs. FRV 30 Me er utstyrt med en temperaturbestandig 7,5 m lang sugeslange laget av polyuretan. Ytterligere kvalitetsfunksjoner ved den høytytende Overflaterengjørereren er de svertefrie styrerullene og det doble keramiske lagret. Tekniske data: Maks. 250 bar, 1300 l/t. (Vennligst bestill maskinspesifikt dysesett separat.)