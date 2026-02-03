ZESTAW ZASILAJĄCY

Wąż z zestawem przyłączy przeznaczony do zasilania urządzeń wysokociśnieniowych i nawadniania.

W skład zestawu wchodzi: wąż PrimoFlex® 10 m (1/2"), adapter na kran, uniwersalne szybkozłącze i uniwersalne szybkozłącze z Aqua Stop.

Cechy i zalety
Gotowy do podłączenia zestaw węży
  • Doskonale nadaje się do nawadniania i zaopatrywania w wodę urządzeń wysokociśnieniowych.
Wąż PrimoFlex® 10m 1/2"
  • Elastyczny i odporny na wysokie ciśnienie, wzmocnienie tekstylne.
Uniwersalny zestaw przyłączeniowy
  • Adapter można podłączyć do kranów bez gwintu o średnicy zewnętrznej 15 – 20 mm.
Specyfikacja

Dane techniczne

Długość węża (m) 10
Średnica gwintu G1/2
Kolor żółty
Waga (kg) 1,2
Waga z opakowaniem (kg) 1,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 270 x 270 x 80

Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.