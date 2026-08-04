Komplet za preureditev EASY!Force 1 - od visokotlačne cevi naprej

Za preureditev Kärcherjevih visokotlačni čistilnikov z obstoječo visokotlačno cevjo: komplet za preureditev EASY!Force 1 z visokotlačno pištolo EASY!Force, razpršilno cevjo in vsemi adapterji do šobe.

Najsodobnejšo tehniko EASY!Force je mogoče uporabljati tudi s Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilniki in visokotlačnimi cevmi, ki jih že imate doma – izberite naši komplet za preureditev EASY!Force 1 in prihranite stroške. Komplet za preureditev vsebuje visokotlačno pištolo EASY!Force (4.118-005), 1050 milimetrov dolgo razpršilno cev (4.112-000) s priključki EASY!Lock, adapter 8 (4.111-036) za visokotlačne šobe s priključkom M 18 × 1,5 ter adapter 12 (4.111-046) za visokotlačno cev z vrtljivo spojko.

Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 2,15
Kompatibilne naprave
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