Najsodobnejšo tehniko EASY!Force je mogoče uporabljati tudi s Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilniki in visokotlačnimi cevmi, ki jih že imate doma – izberite naši komplet za preureditev EASY!Force 1 in prihranite stroške. Komplet za preureditev vsebuje visokotlačno pištolo EASY!Force (4.118-005), 1050 milimetrov dolgo razpršilno cev (4.112-000) s priključki EASY!Lock, adapter 8 (4.111-036) za visokotlačne šobe s priključkom M 18 × 1,5 ter adapter 12 (4.111-046) za visokotlačno cev z vrtljivo spojko.