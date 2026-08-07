Otočná spojka

Spoľahlivo zabráni skrúteniu VT hadíc. Prípojka EASY!Lock. Bezpečné uchopenie.

Spoľahlivo zabráni skrúteniu VT hadíc. Prípojka M 22 x 1,5. Bezpečné uchopenie.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Kompatibilné stroje