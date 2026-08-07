Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Vysokotlaková hadica vhodná pre tlak do 315 bar (DN 8). Na oboch koncoch s inovatívnym ručným závitovým spojom EASY!Lock, ANTI!Twist a dĺžka 10 m.

Vysokotlaková hadica vhodná pre tlak do 315 bar (DN 8). Na oboch koncoch s inovatívnym ručným závitovým spojom EASY!Lock, ANTI!Twist a dĺžka 10 m.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer ( ) ID 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 315
Dĺžka (m) 10
Pripájací závit 2 x EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,5
Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatibilné stroje