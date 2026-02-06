Щелочное активное чистящее средство Kärcher PressurePro RM 81 – универсальный продукт для чистки высоким давлением, позволяющий решать широкий спектр задач. Средство не содержит силикона и способствует эффективной работе отстойников. Оно подходит как для мойки автомобилей, двигателей и тентов на транспортных предприятиях, так и для очистки сельскохозяйственной техники. Высококонцентрированный продукт, не повреждающий обрабатываемые материалы, эффективно устраняет также сильные масляные, жировые, белковые и сахаристые загрязнения на предприятиях пищевой промышленности. Его можно использовать для наведения гигиенической чистоты на фабриках-кухнях и в мясоразделочных цехах, в частности для очистки транспортеров, ящиков, бочек и других поверхностей, а также для уборки в холодильных камерах. Чистящее средство PressurePro RM 81 пригодно и для применения в аппаратах высокого давления с подогревом воды, в т. ч. в режиме парообразования (до 150 °C).