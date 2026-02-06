Щелочное активное чистящее средство PressurePro RM 81, 20л

Высококонцентрированное универсальное активное чистящее средство, не повреждающее обрабатываемые поверхности. Удаляет сильные масляно-жировые и минеральные загрязнения. Подходит для мойки автомобилей, двигателей и тентов.

Щелочное активное чистящее средство Kärcher PressurePro RM 81 – универсальный продукт для чистки высоким давлением, позволяющий решать широкий спектр задач. Средство не содержит силикона и способствует эффективной работе отстойников. Оно подходит как для мойки автомобилей, двигателей и тентов на транспортных предприятиях, так и для очистки сельскохозяйственной техники. Высококонцентрированный продукт, не повреждающий обрабатываемые материалы, эффективно устраняет также сильные масляные, жировые, белковые и сахаристые загрязнения на предприятиях пищевой промышленности. Его можно использовать для наведения гигиенической чистоты на фабриках-кухнях и в мясоразделочных цехах, в частности для очистки транспортеров, ящиков, бочек и других поверхностей, а также для уборки в холодильных камерах. Чистящее средство PressurePro RM 81 пригодно и для применения в аппаратах высокого давления с подогревом воды, в т. ч. в режиме парообразования (до 150 °C).

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 20
Единица упаковки (шт.) 1
pH 12,3
Вес (с упаковкой) (кг) 22,94
Свойства
  • Высокоэффективное средство для чистки высоким давлением
  • Удаляет самые стойкие масляные, жировые, сажевые и белковые загрязнения
  • Эффективность очистки при любых температурах.
  • Деликатен к обрабатываемым материалам.
  • Придает приятный свежий запах
  • Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с EEC 648/2004.
  • Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
  • Не содержит NTA
  • Не содержит фосфатов
  • Не содержит силикон
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
  • P264 После работы тщательно вымыть
Области применения
  • Транспорт и транспортное оборудование
  • Мойка кузова автомобиля/двигателя
  • Очистка деталей
  • Обезжиривание поверхностей
  • Чистка тентов
  • Очистка полов и поверхностей
