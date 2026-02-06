Лужний активний засіб для чищення PressurePro RM 81, 20л

Висококонцентрований універсальний активний засіб для чищення, що не пошкоджує оброблювані поверхні. Видаляє сильні олійно-жирові та мінеральні забруднення. Підходить для миття автомобілів, двигунів і тентів.

Лужний активний засіб для чищення Kärcher PressurePro RM 81 - універсальний продукт для чищення високим тиском, що дозволяє вирішувати широкий спектр завдань. Засіб не містить силікону і сприяє ефективній роботі відстійників. Він підходить як для миття автомобілів, двигунів і тентів на транспортних підприємствах, так і для очищення сільськогосподарської техніки. Висококонцентрований продукт, що не пошкоджує оброблювані матеріали, ефективно усуває також сильні масляні, жирові, білкові та цукристі забруднення на підприємствах харчової промисловості. Його можна використовувати для наведення гігієнічної чистоти на фабриках-кухнях і в м'ясообробних цехах, зокрема для очищення транспортерів, ящиків, бочок та інших поверхонь, а також для прибирання в холодильних камерах. Засіб для чищення PressurePro RM 81 придатний і для застосування в апаратах високого тиску з підігрівом води, у т. ч. в режимі пароутворення (до 150 °C).

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 20
Одиниця упаковки (шт.) 1
pH 12,3
Вага (з упаковкою) (кг) 22,94
Властивості
  • Високоефективний засіб для чищення високим тиском
  • Ефективно розщеплює важкі забруднення, зокрема мастила, жири та мінеральні відкладення.
  • Ефективність очищення за будь-яких температур.
  • Делікатний до матеріалів.
  • Приємний, свіжий аромат.
  • Поверхнево-активні речовинибіологічно розкладаються відповідно, до EEC 648/2004.
  • Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
  • Не містить NTA.
  • Не містить фосфатів
  • Не містить силікону
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • P234 Зберігати лише у оригінальних ємностях.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
Сумісна техніка
Області застосування
  • Транспорт і транспортне обладнання
  • Миття кузова автомобіля/двигуна
  • Очищення деталей
  • Знежирення поверхонь
  • чистка тентів
  • Очищення підлоги і поверхонь
