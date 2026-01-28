PressurePro Intenzív mélytisztító RM 750, 10l

Alacsony habzású intenzív mélytisztító, mely eltávolítja az olaj, zsír, korom, vér és fehérje okozta makacs szennyeződéseket. Alkalmas mechanikus padlótisztításhoz és felülettisztítókhoz.

Sokoldalú, alacsony habzású PressurePro intenzív mélytisztító RM 750 alkalmas magasnyomású és felületi tisztítókkal, valamint padósúrológépekkel történő használatra. Az erőteljes tisztítószert kifejezetten a termelés és az ipar - különösen az élelmiszeripar és a nagykonyhák - magas igényeihez fejlesztették ki. Eltávolítja a felületekről az olaj, zsír, korom, fehérje, gyümölcslé, bor vagy sör által okozott tipikus makacs szennyeződéseket és maradványokat, és alkalmas az erősen szennyezett ipari padlóburkolatok mélytisztítására is. Az erősen koncentrált ipari tisztítószer nagyon takarékosan adagolható, ezért különösen gazdaságosan használható. Szükség esetén kézi tisztításhoz is használható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 10
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 13,7
Súly (kg) 11,1
Csomagolási súly (kg) 11,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 290 x 190 x 230
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Szállítási területek és gépek
  • Jármű-/motormosás
  • Alkatrésztisztítás
  • Padlótisztítás
  • Felület zsírtalanítás
Tartozékok