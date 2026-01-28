Sokoldalú, alacsony habzású PressurePro intenzív mélytisztító RM 750 alkalmas magasnyomású és felületi tisztítókkal, valamint padósúrológépekkel történő használatra. Az erőteljes tisztítószert kifejezetten a termelés és az ipar - különösen az élelmiszeripar és a nagykonyhák - magas igényeihez fejlesztették ki. Eltávolítja a felületekről az olaj, zsír, korom, fehérje, gyümölcslé, bor vagy sör által okozott tipikus makacs szennyeződéseket és maradványokat, és alkalmas az erősen szennyezett ipari padlóburkolatok mélytisztítására is. Az erősen koncentrált ipari tisztítószer nagyon takarékosan adagolható, ezért különösen gazdaságosan használható. Szükség esetén kézi tisztításhoz is használható.