Furtun Primo Flex (3/4'' - 50m)
Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de operare mare de la -20 la 65ºC.
Furtun de calitate PrimoFlex® 3/4" - 50 m ideal pentru irigarea suprafetelor si gradinilor mici si mari. Furtun de gradina cu 3 straturi, rezistent la presiune, impletitura consolidata, fara ftalati (0,1%), cadmiu, bariu si plumb, nu este nociv pentru sanatate. Un strat exterior rezistent la intemperii, rezistent la UV protejeaza materialul si un interstrat opac previne formarea algelor in furtun. Presiune maxima suportata: 24 bari. Temperatura de operare a furtunului intre -20 si 65ºC. 12 ani de garantie. Furtunurile de gradina Karcher sunt extrem de flexibile, durabile si nu se indoaie. Avantajele sunt clare: extrem de durabile si usor de manevrat. Irigarea cu Karcher este metoda inteligenta de irigare!
Caracteristici si beneficii
12 ani garantie
- Durabilitate garantata
3 straturi
- Rezistenta la rasuciri
Presiune maxima suportata :24 bar
- Robustețe garantată
Furtun de grădină manual cu armare din țesut dur
- Pentru a facilita utilizarea.
Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C
- Robustețe garantată
Fara cadmiu, bariu si plumb
- Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu
Stratul median opac nu permite formarea algelor în furtun
- Robustete si durata lunga de viata garantate
Furtun de gradina de calitate cu continut de ftalati < 0,1%
- Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu
Strat exterior anti UV si rezistent la intemperii
- Robustețe garantată
Specificații tehnice
Date tehnice
|Diametru
|3/4″
|Lungime furtun (m)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate (kg)
|10,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|10,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|380 x 380 x 285
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set