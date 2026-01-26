Furtun Primo Flex (5/8'' — 50m)

Caracteristici si beneficii
12 ani garantie
  • Durabilitate garantata
3 straturi
  • Rezistenta la rasuciri
Presiune maxima suportata :24 bar
  • Robustețe garantată
Furtun de grădină manual cu armare din țesut dur
  • Pentru a facilita utilizarea.
Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C
  • Robustețe garantată
Fara cadmiu, bariu si plumb
  • Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu
Stratul median opac nu permite formarea algelor în furtun
  • Robustete si durata lunga de viata garantate
Furtun de gradina de calitate cu continut de ftalati < 0,1%
  • Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu
Strat exterior anti UV si rezistent la intemperii
  • Robustețe garantată

Specificații tehnice

Date tehnice

Diametru 5/8″
Lungime furtun (m) 50
Culoarea Galben
Greutate (kg) 7,4
Greutate cu ambalaj (kg) 7,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 370 x 370 x 195
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Udarea grădinii
  • Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
  • Pentru udarea plantelor în ghiveci
  • Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

