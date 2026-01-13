Hadica Performance Premium 1/2", 20m

Mimoriadne flexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná voči zalomeniu. Priemer: 1/2 ". Dĺžka: 20 m. S anti-torznou technológiou Kärcher Premium.

Performance Premium 1/2 "od Kärcher nie je obyčajná záhradná hadica. Vyrobená z inovatívneho tkaného materiálu s anti-torznou technológiou Kärcher Premium, ponúka maximálnu robustnosť, flexibilitu a odolnosť proti zalomeniu. Hadica tak zaisťuje nepretržitý prietok vody pri zalievaní malých a stredne veľkých plôch a záhrad. Okrem toho vonkajšia vrstva odolná proti poveternostným vplyvom chráni materiál a nepriehľadná stredná vrstva zabraňuje tvorbe rias vo vnútri hadice, a preto poskytuje spoločnosť Kärcher impozantnú 18-ročnú záruku. Hadica Performance Premium s dĺžkou 20 metrov má tiež dobré skóre z hľadiska zdravia a udržateľnosti vďaka tomu, že neobsahuje ftaláty (<0,1%), kadmium, bárium a olovo. Medzi ďalšie vlastnosti patrí tlak prasknutia 45 bar a pôsobivá teplotná odolnosť od -20 do +60 °C.

Vlastnosti a výhody
Kärcher Premium anti-torzná technológia
  • Flexibilná a odolná proti zalomeniu - pre optimálny prietok vody bez prerušenia.
20 metrov
  • Na zavlažovanie malých a stredne veľkých plôch a záhrad.
Vhodná s použitím tlaku max. 45 barov vďaka hrubej a kvalitnej tkanine
  • Zaručuje odolnosť
Šikovná záhradná hadica s tkanou výstužou odolnou voči tlaku
  • Pre ľahkú manipuláciu.
Vysoká teplotná odolnosť od -20 do +60 ° C
  • Kvalitná hadica.
Svetlonepriepustná medzivrstva zabraňuje tvorbe rias v hadici
  • Pre obzvlášť dlhú životnosť.
Neobsahuje ftaláty (<0,1%), kadmium, bárium. Záhradná hadica bez obsahu olova
  • Zdravotne neškodná a ekologická.
Vonkajšia vrstva odolná proti UV žiareniu
  • Mimoriadne odolná proti poveternostným vplyvom.
18 rokov záruka
  • Dlhá životnosť a vysoký štandard kvality.
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 1/2″
Dĺžka hadice (m) 20
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 2,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 280 x 280 x 120
Hadica Performance Premium 1/2", 20m
Kompatibilné stroje