PartsPro prostriedok na čistenie dielcov RM 39, 20l

Čistiaci a odmasťovací prostriedok, ktorý je šetrný k materiálu, účinne odstráni olejové, mastné a sadzové znečistenia z materiálov a navyše poskytuje dočasnú ochranu pred koróziou.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 10,5
Hmotnosť (kg) 22
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 23,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 237 x 430
Vlastnosti
  • Efektívny odmasťovací prostriedok pre vysokotlakové čistenie a čistenie dielcov
  • Rozpúšťa nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a hrdzou
  • Krátkodobo chráni kovové diely pred koróziou pre dočasné skladovanie
  • Šetrný k materiálu
  • Nepenivé zloženie
  • Hodnota pH v koncentráte cca 10
  • Žltkastá tekutina so špecifickým pachom
  • Neobsahuje NTA
  • Neobsahuje nitridy a halogénové uhľovodíky
PartsPro prostriedok na čistenie dielcov RM 39, 20l
PartsPro prostriedok na čistenie dielcov RM 39, 20l
PartsPro prostriedok na čistenie dielcov RM 39, 20l
PartsPro prostriedok na čistenie dielcov RM 39, 20l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Čistenie dielcov
  • Odmasťovanie povrchov
Príslušenstvo