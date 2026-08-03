Crevice nozzle extra long flexible

Fleksibilna uska mlaznica za čišćenje teško dostupnih područja u domu, radionici i automobilu. S Kärcher usisavačima za mokro i suho usisavanje te uređajima za pranje i ekstrakciju.

Bilo da se radi o teško dostupnim ili uskim prostorima u automobilu, domu, podrumu ili vrtnoj kućici – fleksibilna uska mlaznica osigurava čistoću do posljednjeg kuta. Zahvaljujući fleksibilnom materijalu, mlaznica doseže područja koja se ne mogu očistiti standardnom uskom mlaznicom. Uska mlaznica je pogodna za Kärcher Home & Garden usisavače za mokro i suho usisavanje i uređaje za pranje i ekstrakciju.

Značajke i prednosti
Mlaznica za uske prostore napravljena od mekog i fleksibilnog materijala
  • Može se lako saviti za dohvat područja koja se ne mogu očistiti standardnom mlaznicom za uske prostore
Duga mlaznica (duljina mlaznice približno 615 mm)
  • Dohvaća duboko u prostore koji trebaju čišćenje
Pogodno za sve Kärcher Home & Garden vlažne i suhe usisavače i sprejne ekstraktore
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Standardni nominalni promjer (mm) NW 35
Radna širina (mm) 615
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 615 x 40 x 40
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Međuprostori
  • Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
  • Bočni džepovi u automobilu
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