Crevice nozzle extra long flexible
Fleksibilna uska mlaznica za čišćenje teško dostupnih područja u domu, radionici i automobilu. S Kärcher usisavačima za mokro i suho usisavanje te uređajima za pranje i ekstrakciju.
Bilo da se radi o teško dostupnim ili uskim prostorima u automobilu, domu, podrumu ili vrtnoj kućici – fleksibilna uska mlaznica osigurava čistoću do posljednjeg kuta. Zahvaljujući fleksibilnom materijalu, mlaznica doseže područja koja se ne mogu očistiti standardnom uskom mlaznicom. Uska mlaznica je pogodna za Kärcher Home & Garden usisavače za mokro i suho usisavanje i uređaje za pranje i ekstrakciju.
Značajke i prednosti
Mlaznica za uske prostore napravljena od mekog i fleksibilnog materijala
- Može se lako saviti za dohvat područja koja se ne mogu očistiti standardnom mlaznicom za uske prostore
Duga mlaznica (duljina mlaznice približno 615 mm)
- Dohvaća duboko u prostore koji trebaju čišćenje
Pogodno za sve Kärcher Home & Garden vlažne i suhe usisavače i sprejne ekstraktore
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Standardni nominalni promjer (mm)
|NW 35
|Radna širina (mm)
|615
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|615 x 40 x 40
Kompatibilni uređaji
- BVL 3/1 Bp
- BVL 3/1 Bp Go!Further
- BVL 5/1 Bp
- NT 22/1 Ap L
- NT 22/1 Ap L Go!Further
- NT 22/1 Ap Te L
- NT 27/1
- NT 27/1 Advanced
- NT 27/1 Me
- NT 27/1 Me Advanced
- NT 48/1
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus Special
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- T 10/1 Adv
- T 10/1 Adv HEPA
- T 10/1 Adv HEPA Go!Further
- T 10/1 Bp
- T 10/1 Bp Adv
- T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
- T 10/1 Bp Pack
- T 10/1 Corded
- T 11/1 Classic
- T 11/1 Classic HEPA
- T 15/1 Adv
- T 15/1 Bp
- T 15/1 Bp Adv
- T 15/1 Bp Pack
- T 15/1 Corded
- T 15/1 HEPA
- T 7/1 Classic
- T 7/1 Classic Adv usisavač
- T 7/1 Classic usisavač
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Foam 15L *EU
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18 Pet
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home (YYY)
- WD 2 Plus V-15/6/18/C (YYY)
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/6/20 (YYY)
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3 V-19/6/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY)
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Područja primjene
- Međuprostori
- Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
- Bočni džepovi u automobilu