Filtru pentru apa
Filtru de apa pentru protejarea pompei de curatare cu inalta presiune impotriva particulelor din apa murdara.
Filtrul de apa protejeaza pompele curatitorului cu presiune impotriva particulelor de murdarie din apa murdara. Filtrul extinde viata curatitorului cu presiune. Adecvat pentru toate seriile K2-K7 de la Karcher de curatitoare casnice cu presiune.
Caracteristici si beneficii
Protectie pompei dispozitivului de curatare de inalta presiune impotriva particulelor de murdarie din apa murdara.
- Cresterea duratei de viata pentru dispozitivul de curatare de inalta presiune
- Continutul recipientului este vizibil in orice moment.
indepartarea usoara a particulelor de murdarie
- Lavabil
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|antracit
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|117 x 50 x 50
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Asigură protecția pompei submersibile împotriva particulelor de murdărie grosieră.