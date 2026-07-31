Børste hard

Børste med hard bust for rengjøring av industrifasader og gulvmaterialer, samt fjerning av grov smuss. Enkel montering på teleskoplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher.

Med børsten med hard bust kan du utføre grundig, men skånsom rengjøring av industrifasader, samt gulvmaterialer som tre eller stein utendørs. Den kan festes rett på høytrykkslanser, og dessuten på vannførende teleskoplanser fra Kärcher for fasaderengjøring. En 25° kraftdyse og et dysesett for bruk med rent vann, er integrert i børsten. I tillegg har børsten støttende bust for optimalt kontakttrykk.

Egenskaper og fordeler
Lettfattelig fargekoding
  • Fargekodingen gjør det enklere å velge riktig børste.
En rekke bruksområder
  • Integrert kraftdyse slik at børsten kan brukes med en høytrykksvasker.
  • Inkl. 2 dyser og 1 koblingsstykke for bruk med rent vann.
  • Med 4 dysekoblinger for optimal bruk av vann.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Inngangstemperatur (°C) maks. 40
Tilslutningsgjenger M 18
Farge Grønn
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,2

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Bruksområder
  • For rengjøring av terrasser med overflater av stein og tre
  • For rengjøring av fasadeoverflater i betong, murstein, blikk eller stål
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