Børste hard
Børste med hard bust for rengjøring av industrifasader og gulvmaterialer, samt fjerning av grov smuss. Enkel montering på teleskoplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher.
Med børsten med hard bust kan du utføre grundig, men skånsom rengjøring av industrifasader, samt gulvmaterialer som tre eller stein utendørs. Den kan festes rett på høytrykkslanser, og dessuten på vannførende teleskoplanser fra Kärcher for fasaderengjøring. En 25° kraftdyse og et dysesett for bruk med rent vann, er integrert i børsten. I tillegg har børsten støttende bust for optimalt kontakttrykk.
Egenskaper og fordeler
Lettfattelig fargekoding
- Fargekodingen gjør det enklere å velge riktig børste.
En rekke bruksområder
- Integrert kraftdyse slik at børsten kan brukes med en høytrykksvasker.
- Inkl. 2 dyser og 1 koblingsstykke for bruk med rent vann.
- Med 4 dysekoblinger for optimal bruk av vann.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilslutningsgjenger
|M 18
|Farge
|Grønn
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,2
Videoer
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/11 HD C Bp Battery
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14-4 M Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage ST
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 M
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE Diesel
- HDS 12/18-4S
- HDS 13/20 S
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS trailer 13/20
- HDS trailer 17/20
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- Teleskoplanse TL 10 C
- Teleskoplanse TL 7 F
- Teleskoplanse TL 10 H
- Teleskoplanse TL 14 C
- Teleskoplanse TL 7 H
Utgåtte produkter
- HD 10/25 S PLUS
- HD 10/25 S X Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18 S Plus 400V/3PH/50Hz (16)
- HD 13/18 SX Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 5/13 EX Classic med EcoBooster og skumsett
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 600
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
Bruksområder
- For rengjøring av terrasser med overflater av stein og tre
- For rengjøring av fasadeoverflater i betong, murstein, blikk eller stål