Børste mellomhard

Rengjør fasader, rullesjalusier og tekstiler på en optimal måte: Børsten med mellomhard bust festes raskt og enkelt til teleskoplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher.

Børsten med mellomhard bust kobles enkelt rett til en vannførende teleskoplanse eller en høytrykkslanse fra Kärcher, og er perfekt for effektiv rengjøring av fasader, rullesjalusier og tekstiler. En 25° kraftdyse er integrert for bruk til høytrykksvask, mens applikasjoner med rent vann er mulig gjort mulig med et tilsvarende dysesett. Børsten har dessuten støttende bust som sørger for riktig kontakttrykk.

Egenskaper og fordeler
Lettfattelig fargekoding
  • Fargekodingen gjør det enklere å velge riktig børste.
En rekke bruksområder
  • Integrert kraftdyse slik at børsten kan brukes med en høytrykksvasker.
  • Inkl. 2 dyser og 1 koblingsstykke for bruk med rent vann.
  • Med 4 dysekoblinger for optimal bruk av vann.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Inngangstemperatur (°C) maks. 40
Tilslutningsgjenger M 18
Farge Rød
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,3

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Bruksområder
  • For rengjøring av fasader med overflater av naturstein, murpuss eller tre
  • For rengjøring av rullesjalusier og persienner
  • For rengjøring av tekstiler og membranfolier
Tilbehør