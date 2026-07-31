Børste mellomhard
Rengjør fasader, rullesjalusier og tekstiler på en optimal måte: Børsten med mellomhard bust festes raskt og enkelt til teleskoplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher.
Børsten med mellomhard bust kobles enkelt rett til en vannførende teleskoplanse eller en høytrykkslanse fra Kärcher, og er perfekt for effektiv rengjøring av fasader, rullesjalusier og tekstiler. En 25° kraftdyse er integrert for bruk til høytrykksvask, mens applikasjoner med rent vann er mulig gjort mulig med et tilsvarende dysesett. Børsten har dessuten støttende bust som sørger for riktig kontakttrykk.
Egenskaper og fordeler
Lettfattelig fargekoding
- Fargekodingen gjør det enklere å velge riktig børste.
En rekke bruksområder
- Integrert kraftdyse slik at børsten kan brukes med en høytrykksvasker.
- Inkl. 2 dyser og 1 koblingsstykke for bruk med rent vann.
- Med 4 dysekoblinger for optimal bruk av vann.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 40
|Tilslutningsgjenger
|M 18
|Farge
|Rød
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,3
Videoer
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/11 HD C Bp Battery
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14-4 M Cage
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage ST
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 M
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE Diesel
- HDS 12/18-4S
- HDS 13/20 S
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS trailer 13/20
- HDS trailer 17/20
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- Teleskoplanse TL 10 C
- Teleskoplanse TL 7 F
- Teleskoplanse TL 10 H
- Teleskoplanse TL 14 C
- Teleskoplanse TL 7 H
Utgåtte produkter
- HD 10/25 S PLUS
- HD 10/25 S X Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18 S Plus 400V/3PH/50Hz (16)
- HD 13/18 SX Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 5/13 EX Classic med EcoBooster og skumsett
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 600
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
Bruksområder
- For rengjøring av fasader med overflater av naturstein, murpuss eller tre
- For rengjøring av rullesjalusier og persienner
- For rengjøring av tekstiler og membranfolier