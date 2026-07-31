Børste myk

Børsten med myk bust monteres enkelt på på teleskoplanser eller høytrykkslanser fra Kärcher, og brukes til grundig rengjøring av ømfintlige overflater som glass eller solsystemer.

Ømfintlige overflater som vinduer eller solsystemer krever en tilsvarende skånsom rengjøringsmetode slik at det ikke oppstår skader. Børsten med myk og spleiset bust beskytter det ømfintlige glasset, samtidig som den rengjør grundig – enten med rent vann eller under høyt trykk. Dette gjøres ved at den enkelt og raskt kobles til en vannførende teleskoplanse eller en høytrykkslanse fra Kärcher. Et dysesett for rent vann eller en 25° kraftdyse gir garantert gode resultater på begge bruksområder.

Egenskaper og fordeler
Lettfattelig fargekoding
  • Fargekodingen gjør det enklere å velge riktig børste.
En rekke bruksområder
  • Integrert kraftdyse slik at børsten kan brukes med en høytrykksvasker.
  • Inkl. 2 dyser og 1 koblingsstykke for bruk med rent vann.
  • Med 4 dysekoblinger for optimal bruk av vann.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Inngangstemperatur (°C) maks. 40
Tilslutningsgjenger M 18
Farge Blå
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,2

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Bruksområder
  • For rengjøring av solenergiinstallasjoner, overflater laget av (Plexi-)glass og vinterhager
  • For rengjøring av ømfintlige fasader med glass, PVC eller malte overflater
Tilbehør