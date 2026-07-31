Høytrykksslange, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

Komfortabel lengde (30 m) og innovativ EASY!Lock manuell skrukobling: Høytrykksslange (DN 8) med ANTI!Twist for trykk opptil 315 bar.

Spesifikasjoner

Teknisk data

ID ( ) DN 8
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 315
Lengde (m) 30
Tilslutningsgjenger 2 x EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 6,3
Høytrykksslange, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
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