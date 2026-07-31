Sandvaskesett med mengderegulering

Gjør høytrykkstrålen til et effeltivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.

Tilbehøret kobles til lansen. Ta av dysen, og fest sandvaskeutstyret direkte på lansen.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 4,2
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