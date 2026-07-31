Sandvaskesett uten mengderegulering

Gjør høytrykkstrålen til et effeltivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.

Fjerning av maling, rust og belegg gjort enkelt: Kärcher våtblåsingstilbehør uten mengdekontroll for tilsetning av blåsemiddel i høytrykksstrålen. Våtblåsingstilbehøret passer på lansen (erstatter høytrykksdyse). Uten mengdekontroll.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 3,4
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