WĄŻ 3/4" W ZESTAWIE DO URZĄDZEŃ WYSOKOCIŚNIENIOWYCH

Zestaw dla urządzeń wysokociśnieniowych lub do nawadniania ogrodu, z 10 m wężem ogrodowym.

Wąż wykonany jest z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością. Nie zawiera szkodliwych dla zdrowia ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu. Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża, a wysoka tolerancja na temperaturę zapewnia bezpieczne przechowywanie w okresie zimowym oraz umożliwia zasilanie urządzeń wysokociśnieniowych podgrzaną wodą. Może służyć do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych. 10 m 3/4" wąż PrimoFlex®. Adapter na kran G 3/4. Uniwersalne szybkozłącze Plus 2.645-193.0. Uniwersalne szybkozłącze Plus z Aqua Stop 2.645-194.0.

Cechy i zalety
Wąż PrimoFlex® 10 m 3/4"
Uniwersalne złącze węża Plus 2.645-193.0
Uniwersalne złącze węża Plus z funkcją Aqua Stop 2.645-194.0
Adapter kranowy G3/4
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor żółty
Waga (kg) 2,4
Waga z opakowaniem (kg) 2,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 370 x 370 x 105

Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do podlewania roślin doniczkowych
  • Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.