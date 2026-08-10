Teleskopski nastavek TL 10 C
Teleskopski nastavek iz ogljikovih vlaken TL 10 C, katerega doseg znaša do 10 m in vsebuje priročna hitra zapirala. Omogoča vsestransko uporabo, primeren je za čiščenje fasad, oken ali solarnih panelov.
Poleg najrazličnejših področij uporabe z visokim ali nizkim tlakom za čiščenje oken, fasad in solarnih panelov omogoča teleskopski nastavek TL 10 C tudi sesanje, npr. prahu na ceveh. Zaradi kakovostnih ogljikovih vlaken in priročnih hitrih zapiral ter nastavitve vpenjalne sile brez orodja za doseg do 10 m TL 10 C prepriča z izjemno togostjo in zelo nizko težo. Integrirana naprava za preprečevanje vrtenja in vrtljivo podnožje omogočata še varnejše in bolj ergonomsko delo. Podnožje je poleg tega opremljeno s kavljem za varno pritrditev pasu za prenašanje.
Značilnosti in prednosti
Vsestranska uporabaZa čiščenje oken, fasad in solarnih panelov z vodo, pridobljeno z osmozo Za visoko- ali nizkotlačno čiščenje s pralnimi krtačami
Vrhunska ergonomijaZaščita pred vrtenjem nastavka za varno in ergonomsko delo Hitra zapirala za hitro in preprosto sprostitev vpenjala nastavka Vrtljivo podnožje zagotavlja preprosto in ergonomsko delo.
Visoka stopnja udobja za uporabnikaNastavitev vpenjalne sile brez orodja na hitrih zapiralih Z vpenjalnimi kavlji za speljevanje cevi za vodo zunaj nastavka Podnožje s kavlji za pritrditev traku in ogrodja za prenašanje
Vrhunska varnost
- Omejevalnik izvleka z občutno in vidno zaustavitvijo preprečuje nenamerno razstavitev.
- Element nastavka z električno neprevodnim podnožjem
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina teleskopskega ročaja (m)
|2,2 - 10
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 60
|Material
|Ogljik
|Elements
|7
|Priključni navoj
|M 18
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|9,3
Obseg dobave
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Nastavitev vpenjalne sile brez orodja
- Kavelj za cev
- Izvlecite zamašek
Video posnetki
Kompatibilne naprave
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- HD 10/25-4 SXA Plus
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- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
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- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 13/20-4 S
Področja uporabe
- Popolno za čiščenje oken, fasad in solarnih panelov
- Omogoča tudi sesanje na višini.