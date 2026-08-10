Teleskopski nastavek TL 14 C
Teleskopski nastavek TL 14 C iz ogljikovih vlaken, ki ga odlikujeta vrhunska togost in izjemno nizka teža. Ima izjemen doseg 14 m, omogoča vsestransko uporabo in preprosto ravnanje z njim zaradi hitrih zapiral.
Z dosegom do 14 m ponuja teleskopski nastavek TL 14 C iz togih in lahkih ogljikovih vlaken skorajda neomejene možnosti uporabe. Uporabite ga lahko za čiščenje oken, fasad ali solarnih panelov z vodo, pridobljeno z osmozo, ter za visokotlačno in nizkotlačno uporabo, pa tudi za sesanje, npr. žlebov. Raztegovanje in zlaganje sta izjemno preprosta zaradi inovativnih hitrih zapiral, vpenjalno silo pa je mogoče individualno nastavljati in prilagajati brez orodja. Vrtljivo podnožje s kavljem za pas za prenašanje in edinstvena zaščita pred vrtenjem omogočata varno ter ergonomsko delo.
Značilnosti in prednosti
Vsestranska uporabaZa čiščenje oken, fasad in solarnih panelov z vodo, pridobljeno z osmozo Za visoko- ali nizkotlačno čiščenje s pralnimi krtačami
Vrhunska ergonomijaZaščita pred vrtenjem nastavka za varno in ergonomsko delo Hitra zapirala za hitro in preprosto sprostitev vpenjala nastavka Vrtljivo podnožje zagotavlja preprosto in ergonomsko delo.
Visoka stopnja udobja za uporabnikaNastavitev vpenjalne sile brez orodja na hitrih zapiralih Z vpenjalnimi kavlji za speljevanje cevi za vodo zunaj nastavka Podnožje s kavlji za pritrditev traku in ogrodja za prenašanje
Vrhunska varnost
- Omejevalnik izvleka z občutno in vidno zaustavitvijo preprečuje nenamerno razstavitev.
- Element nastavka z električno neprevodnim podnožjem
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina teleskopskega ročaja (m)
|2,4 - 14
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 60
|Material
|Ogljik
|Elements
|10
|Priključni navoj
|M 18
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|10,15
Obseg dobave
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Nastavitev vpenjalne sile brez orodja
- Kavelj za cev
- Izvlecite zamašek
Video posnetki
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW
OPUŠČENI IZDELKI
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic AE
- HD 6/15 M CageEB Anniversary edition
- HD 7/14-4 MX Plus
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- HD 7/16-4 M Cage
- HD 7/16-4 MX Plus
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/16-4M Plus
- HD 7/17 MX Plus
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4MX
- HD 8/18-4MX Plus "Lawi"
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 13/20-4 S
Področja uporabe
- Popolno za čiščenje oken, fasad in solarnih panelov
- Omogoča tudi sesanje na višini.