Teleskopski nastavek TL 14 C

Teleskopski nastavek TL 14 C iz ogljikovih vlaken, ki ga odlikujeta vrhunska togost in izjemno nizka teža. Ima izjemen doseg 14 m, omogoča vsestransko uporabo in preprosto ravnanje z njim zaradi hitrih zapiral.

Z dosegom do 14 m ponuja teleskopski nastavek TL 14 C iz togih in lahkih ogljikovih vlaken skorajda neomejene možnosti uporabe. Uporabite ga lahko za čiščenje oken, fasad ali solarnih panelov z vodo, pridobljeno z osmozo, ter za visokotlačno in nizkotlačno uporabo, pa tudi za sesanje, npr. žlebov. Raztegovanje in zlaganje sta izjemno preprosta zaradi inovativnih hitrih zapiral, vpenjalno silo pa je mogoče individualno nastavljati in prilagajati brez orodja. Vrtljivo podnožje s kavljem za pas za prenašanje in edinstvena zaščita pred vrtenjem omogočata varno ter ergonomsko delo.

Značilnosti in prednosti
Teleskopski nastavek TL 14 C: Vsestranska uporaba
Vsestranska uporaba
Za čiščenje oken, fasad in solarnih panelov z vodo, pridobljeno z osmozo Za visoko- ali nizkotlačno čiščenje s pralnimi krtačami
Teleskopski nastavek TL 14 C: Vrhunska ergonomija
Vrhunska ergonomija
Zaščita pred vrtenjem nastavka za varno in ergonomsko delo Hitra zapirala za hitro in preprosto sprostitev vpenjala nastavka Vrtljivo podnožje zagotavlja preprosto in ergonomsko delo.
Teleskopski nastavek TL 14 C: Visoka stopnja udobja za uporabnika
Visoka stopnja udobja za uporabnika
Nastavitev vpenjalne sile brez orodja na hitrih zapiralih Z vpenjalnimi kavlji za speljevanje cevi za vodo zunaj nastavka Podnožje s kavlji za pritrditev traku in ogrodja za prenašanje
Vrhunska varnost
  • Omejevalnik izvleka z občutno in vidno zaustavitvijo preprečuje nenamerno razstavitev.
  • Element nastavka z električno neprevodnim podnožjem
Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina teleskopskega ročaja (m) 2,4 - 14
Dovodna temperatura (°C) max. 60
Material Ogljik
Elements 10
Priključni navoj M 18
Teža vključno z embalažo (Kg) 10,15

Obseg dobave

  • Vacuuming
  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • Nastavitev vpenjalne sile brez orodja
  • Kavelj za cev
  • Izvlecite zamašek

Video posnetki

Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Popolno za čiščenje oken, fasad in solarnih panelov
  • Omogoča tudi sesanje na višini.
Dodatna oprema