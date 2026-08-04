Teleskopski nastavek TL 7 F

Teleskopski nastavek TL 7 F z dosegom do 7 m iz trpežnih in lahkih steklenih vlaken, ki vsebuje priročna hitra zapirala za hitro zlaganje in iztegovanje.

Popolno čiščenje oken, fasad in solarnih panelov s krtačami in vodo iz postopka osmoze z uporabo do 7-metrskega teleskopskega nastavka TL 7 F iz steklenih vlaken. Priročna hitra zapirala omogočajo udobno zlaganje in iztegovanje, vpenjalno silo pa je mogoče individualno preprosto nastavljati brez orodja. Vrtljivo podnožje zagotavlja zelo preprosto in ergonomsko delo – po potrebi je mogoče neposredno na podnožje pripeti pas za prenašanje.

Značilnosti in prednosti
Teleskopski nastavek TL 7 F: Vsestranska uporaba
Vsestranska uporaba
Za čiščenje oken, fasad in solarnih panelov z vodo, pridobljeno z osmozo Za visoko- ali nizkotlačno čiščenje s pralnimi krtačami
Teleskopski nastavek TL 7 F: Vrhunska ergonomija
Vrhunska ergonomija
Hitra zapirala za hitro in preprosto sprostitev vpenjala nastavka Vrtljivo podnožje zagotavlja preprosto in ergonomsko delo.
Teleskopski nastavek TL 7 F: Visoka stopnja udobja za uporabnika
Visoka stopnja udobja za uporabnika
Nastavitev vpenjalne sile brez orodja na hitrih zapiralih Z vpenjalnimi kavlji za speljevanje cevi za vodo zunaj nastavka Podnožje s kavlji za pritrditev traku in ogrodja za prenašanje
Vrhunska varnost
  • Omejevalnik izvleka z občutno in vidno zaustavitvijo preprečuje nenamerno razstavitev.
  • Element nastavka z električno neprevodnim podnožjem
Specifikacije

Tehnični podatki

Dolžina teleskopskega ročaja (m) 2 - 7
Dovodna temperatura (°C) max. 60
Material Steklena vlakna
Elements 5
Priključni navoj M 18
Teža vključno z embalažo (Kg) 5,1

Obseg dobave

  • Tool less clamp force adjustment
  • Nastavitev vpenjalne sile brez orodja
  • Kavelj za cev
  • Izvlecite zamašek

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Področja uporabe
  • Popolno za čiščenje oken, fasad in solarnih panelov
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