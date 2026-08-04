Teleskopski nastavek TL 7 F
Teleskopski nastavek TL 7 F z dosegom do 7 m iz trpežnih in lahkih steklenih vlaken, ki vsebuje priročna hitra zapirala za hitro zlaganje in iztegovanje.
Popolno čiščenje oken, fasad in solarnih panelov s krtačami in vodo iz postopka osmoze z uporabo do 7-metrskega teleskopskega nastavka TL 7 F iz steklenih vlaken. Priročna hitra zapirala omogočajo udobno zlaganje in iztegovanje, vpenjalno silo pa je mogoče individualno preprosto nastavljati brez orodja. Vrtljivo podnožje zagotavlja zelo preprosto in ergonomsko delo – po potrebi je mogoče neposredno na podnožje pripeti pas za prenašanje.
Značilnosti in prednosti
Vsestranska uporabaZa čiščenje oken, fasad in solarnih panelov z vodo, pridobljeno z osmozo Za visoko- ali nizkotlačno čiščenje s pralnimi krtačami
Vrhunska ergonomijaHitra zapirala za hitro in preprosto sprostitev vpenjala nastavka Vrtljivo podnožje zagotavlja preprosto in ergonomsko delo.
Visoka stopnja udobja za uporabnikaNastavitev vpenjalne sile brez orodja na hitrih zapiralih Z vpenjalnimi kavlji za speljevanje cevi za vodo zunaj nastavka Podnožje s kavlji za pritrditev traku in ogrodja za prenašanje
Vrhunska varnost
- Omejevalnik izvleka z občutno in vidno zaustavitvijo preprečuje nenamerno razstavitev.
- Element nastavka z električno neprevodnim podnožjem
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina teleskopskega ročaja (m)
|2 - 7
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 60
|Material
|Steklena vlakna
|Elements
|5
|Priključni navoj
|M 18
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,1
Obseg dobave
- Tool less clamp force adjustment
- Nastavitev vpenjalne sile brez orodja
- Kavelj za cev
- Izvlecite zamašek
Video posnetki
Kompatibilne naprave
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- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S
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- HD 10/25-4 S Classic
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- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
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- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
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- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
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- HD 6/15 M Plus
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- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15-4 M Classic
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- HD 7/14-4 MXA Plus
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- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
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- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
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- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HDS 13/20-4 S
Področja uporabe
- Popolno za čiščenje oken, fasad in solarnih panelov