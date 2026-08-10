Teleskopski nastavek TL 7 H
Večnamenski hibridni teleskopski nastavek TL 7 H iz trpežne in lahke mešanice ogljikovih in steklenih vlaken, pri katerem je mogoče teleskopsko raztegovanje, kar omogočajo hitra zapirala. Doseg nastavka je do 7 m.
Naj gre za čiščenje oken, fasad ali solarnih panelov z vodo iz postopka osmoze, z nizkim tlakom in pralnimi krtačami ali visokim tlakom – naš hibridni teleskopski nastavek TL 7 H z dosegom do 7 m zmore vse. Izdelan je iz posebne mešanice ogljikovih in steklenih vlaken ter navdušuje s svojo togostjo in hkrati zelo nizko težo. Inovativna hitra zapirala omogočajo priročno zlaganje in raztegovanje, integrirana naprava za preprečevanje vrtenja in vrtljivo podnožje pa zagotavljata vrhunsko ergonomijo med delom. Individualna nastavitev vpenjalne sile brez orodja prav tako poenostavlja delo. Poleg tega lahko na kavelj na podnožju pripnete pas za prenašanje.
Značilnosti in prednosti
Vsestranska uporabaZa čiščenje oken, fasad in solarnih panelov z vodo, pridobljeno z osmozo Za visoko- ali nizkotlačno čiščenje s pralnimi krtačami
Vrhunska ergonomijaZaščita pred vrtenjem nastavka za varno in ergonomsko delo Hitra zapirala za hitro in preprosto sprostitev vpenjala nastavka Vrtljivo podnožje zagotavlja preprosto in ergonomsko delo.
Visoka stopnja udobja za uporabnikaNastavitev vpenjalne sile brez orodja na hitrih zapiralih Z vpenjalnimi kavlji za speljevanje cevi za vodo zunaj nastavka Podnožje s kavlji za pritrditev traku in ogrodja za prenašanje
Vrhunska varnost
- Omejevalnik izvleka z občutno in vidno zaustavitvijo preprečuje nenamerno razstavitev.
- Element nastavka z električno neprevodnim podnožjem
Specifikacije
Tehnični podatki
|Dolžina teleskopskega ročaja (m)
|2 - 7
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 60
|Material
|Hibridni
|Elements
|5
|Priključni navoj
|M 18
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,632
Obseg dobave
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Nastavitev vpenjalne sile brez orodja
- Kavelj za cev
- Izvlecite zamašek
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Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Popolno za čiščenje oken, fasad in solarnih panelov