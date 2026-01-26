Čistič interiéru RM 651, 500ml

Pre osviežujúci interiér bez zápachu: od prístrojovej dosky po gumové tesnenie, od displeja až po čalúnenie a umelú kožu. S antistatickým účinkom a účinnou neutralizáciou zápachu.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (ml) 500
Jednotka balenia (Kus(y)) 8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 80 x 80 x 280
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Plastové obloženia
  • Autosedadlá
  • Interiér vozidla
  • Kokpit