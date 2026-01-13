Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop

Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop a úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.

Spájanie, odpájanie a oprava jednoduchým spôsobom - s praktickou a ergonomickou univerzálnou hadicovou spojkou Plus so systémom Aqua Stop od firmy Kärcher s úchytmi z mäkkého plastu pre obzvlášť pohodlnú manipuláciu. Flexibilný zásuvný systém významne zjednodušuje zavlažovanie malých a veľkých záhrad a plôch. Pretože fungujúce prípojky na vodovodný kohútika a hadicové spojky sú základom každého dobrého zavlažovacieho systému. Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop je kompatibilná s tromi najbežnejšími priemermi hadíc a všetkými dostupnými klik-systémami.

Vlastnosti a výhody
Aqua Stop
  • Pre bezpečné odpájanie príslušenstva a hadice bez rozstrekovania.
Priehlbiny na uchopenie z mäkkého plastu.
  • Pre ľahkú manipuláciu.
Klik systém
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Farba Žltá
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 70 x 42 x 42
Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop
