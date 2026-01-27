PressurePro Valomosios putos, neutralus RM 57, 20l

Švelni putojanti valymo priemonė skirta šviežioms tepalų, riebalų ir baltyminių medžiagų dėmėms valyti. Tirštas putų sluoksnis palengvina valymo procedūrą ir lengvai nuplaunamas.

Dėl neutralaus pH ir švelnių savybių mūsų PressurePro Foam Cleaner RM 57 tinka kruopščiai, bet švelniai valyti beveik visus paviršius. Valiklis sudaro storą putų sluoksnį, pasižymintį puikiomis valymo savybėmis, tačiau lengvai nuplaunamą. Jis patikimai pašalina įprastus nešvarumus maisto perdirbimo vietose: pavyzdžiui, aliejaus, riebalų, baltymų, miltų, glitimo, manų kruopų, vyno, sulčių ar alaus likučius. Kärcher siūlo daugybę putų valiklių: PressurePro RM 57, RM 58 ir RM 59, skirtų aukšto slėgio valymo darbams maisto perdirbimo pramonėje, gastronominėse virtuvėse, viešojo maitinimo įstaigose, valgyklose, didelėse virtuvėse, mėsos parduotuvėse, skerdyklose ir kepyklose, atitinka RVASVT Institut Fresenius sertifikatus. Priklausomai nuo reikalavimų ir naudojimo paskirties, jie tinka paviršiams, sienoms, grindims, transportavimo juostoms, mašinoms, prietaisams, dėžėms, maisto talpykloms ir statinėms bei šaldymo kameroms valyti.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 20
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 6,7
Svoris (kg) 20,4
Svoris (su pakuote) (kg) 21,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 260 x 237 x 430
Pritaikymo sritys
  • Virtuvės balinimui
  • Paviršių valymui
  • Didelėms virtuvėms
  • Arklidžių valymui
