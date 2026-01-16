Detergent pentru piatră și fațade 3 în 1 RM 611, 1l

Detergent puternic pentru piatră și pavaje, cu o formulă inovatoare 3-în-1, ce oferă curățare excepțională, îngrijire și protecție într-un singur pas. Îndepărtează eficient murdăria, previne recontaminarea și protejează suprafețele împotriva intemperiilor. Ideal pentru terase din piatră, pereți și fațade din jurul casei și grădinii.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 1
Unitate ambalare (Bucată) 6
Greutate (kg) 1
Greutate cu ambalaj (kg) 1,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 100 x 100 x 215
Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

