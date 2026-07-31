Y-Fordeler

Gir mulighet for å koble to sprøyteenheter til maskinen. Installasjon på høytrykksuttaket.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5
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