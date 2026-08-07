Urządzenie do piaskowania w strumieniu wody bez regulacji wydatku (bez dysz)

Dodanie środka spryskowego do strumienia wysokociśnieniowego. Do usuwania farby, rdzy i kamienia. Montaż na lancy spryskującej zamiast dyszy wysokociśnieniowej. Bez regulacji przepływu wody

Łatwe usuwanie farby, rdzy i kamienia: Przystawka do piaskowania w strumieniu wody Kärcher bez kontroli przepływu w celu dodania ścierniwa do strumienia wysokociśnieniowego. Przystawka do piaskowania w strumieniu wody pasuje do lancy (zastępuje dyszę wysokociśnieniową). Bez kontroli przepływu.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 3,4
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Części zamienne

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