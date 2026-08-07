Urządzenie do piaskowania w strumieniu wody z regulacją wydatku (bez dysz)

Dodawanie środka ściernego w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Do usuwania lakieru, rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejscu dyszy. Z regulacją wydatku ścierniwa.

Dodawanie środka ściernego w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Do usuwania lakieru, rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejscu dyszy. Z regulacją wydatku ścierniwa.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 4,2
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Akcesoria
Części zamienne

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