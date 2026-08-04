Visokotlačna cev, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Zasnovan za delovni tlak do 250 bar: Visokotlačna cev (DN 12) dolžine 15 m. Na obeh straneh ima ročno-vijačni priključek EASY!Lock.

Specifikacije

Tehnični podatki

Identifikacijska številka ( ) DN 12
Temperatura (°C) max. 155
Maks. tlak (bar) 210
Dolžina (m) 15
Priključni navoj 2 x EASY!Lock
Teža vključno z embalažo (Kg) 5,6
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.