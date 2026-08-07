Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced

Bez únavy namiesto vynakladanie veľkej sily: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu a znižuje tým silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu.

Revolučný koncept vysokotlakovej pištole EASY!Force sa stará o úplne nový komfort práce bez únavy aj počas dlhých pracovných intervalov. Pištoľ využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu a znižuje tým silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu. Presviedča aj v oblasti životnosti, a to vďaka kvalitným materiálom: tak guľôčka ako aj tesniace sedlo ventilu sú z keramiky, ktorá je oveľa tvrdšia ako akákoľvek cudzia častica. Celokeramický ventil zabezpečuje až päťnásobne dlhšiu životnosť v porovnaní s inými vysokotlakovými pištoľami.

Špecifikácie

Technické údaje

Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 300
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,8

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Kompatibilné stroje