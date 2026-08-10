Дезинфицирующее средство RM 735, 5л

Эффективное нейтральное дезинфицирующее средство. Обладает бактерицидными, фунгицидными и в определенной степени вирулицидными свойствами (например, гепатит В). Используйте биоциды осторожно. Всегда читайте этикетку и информацию о продукте перед использованием.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 5
Единица упаковки (шт.) 1
pH 8
Вес (с упаковкой) (кг) 5,08
Дезинфицирующее средство RM 735, 5л
Дезинфицирующее средство RM 735, 5л
Дезинфицирующее средство RM 735, 5л
Дезинфицирующее средство RM 735, 5л
Дезинфицирующее средство RM 735, 5л
Совместимая техника
Области применения
  • Уборка на молочных кухнях
  • Дезинфекция поверхности
  • Процедурные кабинеты
  • Оздоровительные и фитнес-комплексы
  • Уборка в санитарных помещениях
Принадлежности